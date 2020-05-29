研究教材小組兩度未能選出主席　梁耀忠捱轟

研究幼稚園、中小學教材編製小組委員會今午（29日）召開第2次會議，選舉正副主席，但截至會議結束前，負責主持選舉的梁耀忠僅處理規程問題，遭建制派警告盡快選出主席，其中議員梁志祥更警告若不盡快選舉主席，將去信教育事務委員會主席葉劉淑儀取消梁的主持資格。

會議一開始繼續處理，主席候選人是否需要發表政綱，建制派則批評梁耀忠是有心拖延選舉。梁志祥指，選出正副主席只需15分鐘的時間，但梁耀忠的主持手法令人擔心，就一個項目便需要花時間討論，認為即使花15小時也未能選出，反問如建制派議不發言，梁耀忠是否會立即進行選舉？

議員葛珮帆批評梁耀忠的做法如同法律界議員郭榮鏗，只是不想小組委員會選出主席，更斥民主派議員連教育亦要攬炒。她指出，中小學教材出現問題，質疑為何不能研究。

民主派議員則認為研究教材事宜是非常大的問題，主席和副主席的候選人在主持會議時應要非常公道，並要表明清楚會如何主持會議。議員陳志全更認為小組委員會主席是任重道遠和高難度，在餘下的數星期的會議，如何聚焦討論，不成為批鬥大會，認為選舉期間應該要有辯論。

梁耀忠則表示，現時所討論的事項與選舉主席有關，建制派亦有多位議員報名就這些事項發言，認為梁志祥的說法不公道，反建議建制派議員不應發言。對於梁志祥的警告，梁耀忠表明不會就範和服從，更指不會阻止梁志祥，即使寫信給任何人也不會阻止，稱自己是按過往習慣處理，如議員認為他越權可作投訴。