政Whats噏：立會大量議程積壓　料六四議案今屆會期傾唔到

民主派議員每年都會向立法會大會申請辯論「六四」議案，今年都唔例外，之不過依家大會喺傾到議員議案之前，仲有成10條政府法案同1條議員法案未處理，連今年提出申請嘅議員尹兆堅（肥尹）都打定輸數，覺得即使抽到，都未必夠時間喺7月中嘅會期結束前討論到喇！

話說立法會今日(29日)發出文件交代議員議案嘅辯論時段申請同編配，而申請喺7月8日大會討論嘅動議總共有20個，當中包括肥尹提出嘅「毋忘六四」議案，本來抽唔抽到都要撞手神，仲要同咁多議案一齊抽，抽得中都好難，而呢次會議之後，只剩1次大會，今屆會期就會結束，睇怕都凍過水嘞！

阿尹回覆《東網》查詢時都預咗今年好大機會傾唔到喇，話「10條條例，6項辯論，得6次大會，應該點都排唔到喇」。至於會唔會同其他民主派傾吓對調議案，阿尹就覺得調都冇用，都要跟議程傾晒堆法案先。

按依家大會議程，將會討論嘅議員議案包括譴責議員毛孟靜同郭榮鏗等，問到民主派會唔會有行動對抗，肥尹就話未傾，但喺呢個時勢，唔排除用任何有效手法抗爭喎。