散工無視分房建議　非禮同床女兒判囚24個月

42歲清潔散工無視社工提出的分房建議，與年幼親女同房的多年間，3度接觸女兒私處非禮，女兒去年向兒童中心的社工揭露事件。清潔工上月承認3項非禮罪，案件今(29日)在區院判刑。法官指除事主外，被告尚有一年幼女兒，她們均需要被告的照顧，惟被告對她們而言卻是一個危險的存在，故希望社署能為涉事家庭提供協助。法官判被告監禁24個月，並建議懲教署為被告提供心理治療。

被告化名SWC，他承認於2012至2019年間，分別三度非禮女兒X，當時X年約5至11歲。辯方早前透露。被告有4名子女，但月入僅4500港元，一家人要依賴綜援生活。由於被告的長子有智力問題，而事發時被告的妻子又要照顧剛出生的第三子，X幫忙照顧兄長，才有特殊的分房安排，被告乘機做出越軌的行為，他已感到後悔。

法官判刑時引述X的心理創傷報告，指X對被告產生既抗拒且迷惘的矛盾心情，一方面認為被告嘔心而不想再見到他，但另一方面因被告是照顧她的父親，故不知應否對被告感到生氣，心理學家建議X接受跟進治療。心理報告又指被告欠缺建立婚姻以外的社交關係能力，建議被告接受輔導。