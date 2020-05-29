增設統一執業試及律師會考試惹爭議　律師會稱未來3年不會實施

香港律師會早年建議增設「統一執業試」和「律師會考試」，為有志投身法律界人士提供另一個可以成為律師的途徑，但相關建議惹起爭議。香港律師會發表聲明指，該2個建議考試於未來3年內將不會實施。

立法會司法及法律事務委員會文件指，現時市民若有志投身法律界，一般而言須先修讀並完成由港大、中大或城大開辦的法學士課程和法律博士課程，然後再修畢該3間大學各自開辦的「法學專業證書課程」(簡稱PCLL課程)，並於課程考試中合格，才可取得實習律師合約。

但文件指，香港律師會早年建議舉辦由該會制訂及評分的「統一執業試」，法律系畢業生必須通過該考試後，才可取得實習律師合約。但該建議惹起爭議，該會後來建議先增設「律師會考試」，讓未能入讀PCLL課程或有意接受其他合資格職業培訓的人，提供另一臨時入門途徑，並預計最快在2019至2020學年舉行。

香港律師會今日就「統一執業試」和「律師會考試」的建議發表聲明，指該會正商討任何人透過《實習律師規則》第7(a)條中，列明的「律師會規定、指定或認可的考試」而成為高等法院律師的建議方案。當有關建議定案後，律師會將提供詳情給各持份者並向其作出諮詢。因此有關「統一執業試」和「律師會考試」的建議，將不會於2022/2023學年前實施。