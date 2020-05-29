特朗普稱將公布涉港措施　華外交部︰採取必要措施反制

全國人大通過「港版國安法」的立法授權後，引起美國政界極大回響；美國總統特朗普於當地時間周五（29日）將舉行記者會，公布涉及中國的相關措施。在北京，中國外交部發言人趙立堅同日在記者會上表示，制訂港版國安法完全屬於中國內政，任何外國無權干涉，重申會對外部勢力干涉香港事務的錯行徑採取必要措施予以反制。他又指，對於美、英、澳、加外長發表聲明關注港版國安法，北京已向相關國家提出嚴正交涉。

趙立堅指出，香港回歸以來，國際金融、航運和貿易中心地位日益鞏固，是美國工商界投資營運的重要地區，美國在香港有8.5萬名公民，1300多家企業，近300個地區總部和400多個地區辦公室。幾乎所有美國主要金融企業都在香港營運，美國對港貿易順差在過去10年間累計達2970億美元（約23,166億港元），位列美國全球貿易夥伴首位；美國在港有重要利益，中方奉勸美方認清形勢，停止干涉香港事務和中國內政，強調如美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施堅決回擊。

對於美國、英國、澳洲和加拿大外長發表聯合聲明一事，趙立堅批評有關國家粗暴干涉香港事務和工作內容，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。他重申，國家安全立法屬於國家立法權力，維護國家安全歷來是中央事權，中國治理香港的法律依據是《中華人民共和國憲法》和《香港基本法》，不是《中英聯合聲明》，有關國家沒資格對香港事務說三道四。中方敦促有關國家停止以任何方式干預香港事務和中國內政。

對於有媒體指特朗普或制裁在美中國留學生，趙立堅表示，美國領導人多次表明歡迎中國學生赴美留學，言猶在耳，質疑美方是否打算食言而肥。他批評，美方近期在中美人文交流領域採取一系列消極錯誤言行，與美方自我標榜的開放自由等理念完全背道而馳，對兩國正常人文交流與人員往來帶來嚴重影響，損害兩國關係的社會基礎，暴露美國一些人根深柢固的冷戰零和思維；中方敦促美方恪守美國領導人有關承諾，停止利用各種藉口來限制和打壓在美中國留學生。

另對於特朗普表示願意斡旋中印邊界問題，趙立堅則指，中方在中印邊界問題上的立場是一貫明確的，目前中印邊境地區局勢總體穩定可控，雙方有能力通過對話協商妥善解決兩國之間的問題，不需要第三方介入。