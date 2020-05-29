廉署起訴貿易公司前採購經理　涉60萬元購貨訂單詐騙案

廉政公署昨日(28日)落案起訴1名貿易公司前採購經理，控告他涉嫌就總值逾60萬港元的禮品購貨訂單詐騙及偽造文書。被告已獲廉署准予保釋，以待下星期一(6月1日)在觀塘裁判法院應訊。

被告為37歲的林友德，禮運大同有限公司前採購經理，被控5項罪名，即1項串謀詐騙，違反普通法；及4項偽造，違反《刑事罪行條例》第71條。他另被控1項偽造的交替控罪。

貿易公司禮運大同會為客戶採購禮品，被告於案發時為該公司的採購經理，負責找尋供應商及製備購貨訂單。所有擬向供應商發出的購貨訂單，必須經由禮運大同1名授權代表核對及簡簽。另一間貿易公司凱威爾實業(中國)有限公司，於2015年底由禮運大同1個陶瓷供應商的銷售經理成立。經被告介紹，凱威爾亦成為禮運大同其中1個供應商。

其中1項控罪指，被告涉嫌於17年9月5日至11月2日期間，與凱威爾的營運者一同串謀欺詐禮運大同，不誠實地向禮運大同訛稱，一張購貨訂單所載，涉及逾8.4萬元的開瓶器是由凱威爾供應，並導致禮運大同向凱威爾支付貨款。

交替控罪指，被告涉嫌於或約於17年10月20日製造虛假文書，即上述的開瓶器購貨訂單，當中看來是由禮運大同1名授權代表簽署，意圖藉使用它而誘使另1人接受為真文書。

另外4項控罪指，被告涉嫌約於17年7月5日至8月22日期間製造另外4份購貨訂單，當中看來是由上述禮運大同授權代表簽署，意圖藉使用該些文書而誘使另1人接受它們為真文書。據報4份有關採購陶瓷杯、保溫瓶、食物瓶及午餐盒的購貨訂單共值約52萬港元。