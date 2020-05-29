政府邀港鐵規劃建造屯門南延線　擬設2個新站

《鐵路發展策略2014》提出的屯門南延線等多條新鐵路一直「只聞樓梯響」，政府今日(29日)表示，行政長官會同行政會議已批准政府邀請港鐵公司開展屯門南延線項目的詳細規劃及設計，並將與港鐵協商項目的財務安排。工程預計可於2023年動工建造，2030年竣工。

運輸及房屋局表示，屯門南延線於西鐵線從屯門站向南延伸約2.4公里，除於屯門碼頭附近設置屯門南站，屯門第16區亦會設置1個中途站。屯門南延線主要沿屯門河建造，將改善現時屯門市中心南面社區，即湖景邨、兆禧苑及悅湖山莊一帶的鐵路服務及連接屯門碼頭。屯門碼頭一帶是區內其中一個主要住宅區，擬議屯門南站500米服務範圍內約有6萬名居民，第16區車站500米服務範圍內則約有4.9萬名居民。

運房局相信，設有第16區車站的屯門南延線能紓緩擠塞情況，而第16區車站有助釋放該區住宅發展潛力，增加房屋供應。在50年的營運期內，延線估計可為公眾節省合共約3億小時的出行時間，其經濟效益包括所節省的時間價值，按2015年價格計算，約為280億港元。

局方又指，由於建造第16區車站和相關住宅發展，屯門游泳池及「綠在屯門」社區環保站需要重置，政府已在現有的屯門高爾夫球中心內物色重置游泳池的可能選址，具體計劃視乎技術可行性研究，亦會物色合適地點重置「綠在屯門」社區環保站。

港鐵表示，歡迎政府邀請港鐵展開屯門南延線項目的詳細規劃和設計工作，港鐵將展開項目設計的招標。