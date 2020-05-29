林大輝中學保留法律追究罷課聯署　關注組指做法令人痛心

全港中三至中五生前日（27日）起復課，立法會於同日恢復二讀《國歌條例草案》，自稱「林大輝中學本土關注組」的組織早前曾與其他關注組發表聯合聲明，呼籲學生於復課首日罷課。校方其後澄清該組織非由學校設立，絕不贊成罷課，並會保留法律追究權利。該組織今（29日）於網上向校方發出公開信，批評校方打壓言論自由及參與運動的權利，強調往後舉辦任何活動均不會提前作出通知。

對於該組織早前呼籲學生罷課並於早上到立法會示威區(俗稱「煲底」)，校方曾在復課前一日（26日）發出聲明，澄清未有設立該組織，其言論及行為亦不代表學校立場，不贊成學生罷課，亦絕無容許學生參與罷課。對於該組織未經許可使用校名，及以該校名義發表任何未經同意的言論和進行任何未經授權的行動，校方指將保留法律追究權利。

該組織其後向校長譚日旭發出公開信，指成立時已於網上平台列明「本關注組並不代表學校之任何言論」，對或因不夠清楚導致校方產生誤會致歉，並於個人檔案上更新四條聲明，列明組織非由學校設立，亦不代表學校本屆學生會、學校的政治立場及任何言論。信上又指，從未聽聞有學校以法律追究學生，做法令人痛心疾首，未來舉辦任何活動亦不會提前通知校方，以防再次被打壓。

該組織亦向校監兼校董會主席林大輝發出公開信，指學校曾不斷在政治上打壓學生，以「不應把政治帶入校園」等原因為由，命令學生暫停呼叫「五大訴求，缺一不可」等口號，反問校方是否不尊重學生的表達自由。