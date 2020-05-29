澳洲產蘋果汁飲品「棒曲霉素」超標　食安中心令回收

食物環境衞生署食物安全中心今(29日)公布，土瓜灣百佳超級市場一個澳洲進口瓶裝蘋果汁飲品樣本，被檢出霉菌毒素「棒曲霉素」含量超出中心行動水平，飲用後可令人出現惡心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。中心已知會涉事進口商百佳超級市場(香港)有限公司及分銷商有關違規事項，並已按指令將受影響批次的產品停售及下架，及展開回收。中心正跟進事件。

涉事產品為澳洲Presha Fruit出品的Cold Pressed Granny Smith Apple，分銷商是屈臣氏集團(香港)有限公司，該產品容量為每瓶350毫升，保質期至今年8月7日。

食安中心透過恒常的食物監測計劃，從土瓜灣百佳超級市場抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含10億分之110的棒曲霉素，超出中心採用的行動水平10億分之50，有關水平與食品法典委員會關於蘋果汁內的棒曲霉素標準一樣。

根據《公眾衞生及市政條例》規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬港元及監禁6個月。