財委會通過54億救亡撥款　海洋公園逃過倒閉命運

海洋公園54億港元救亡撥款申請獲批，逃過下月倒閉命運！海洋公園救亡方案今日(29日)第4度在立法會財務委員會闖關，前後4次會議共討論超過16小時，終於進入表決程序，撥款方案最後以32票贊成，20票反對，2票棄權，獲得通過。

海洋公園救亡方案早前三闖立法會財務委員會無果，公園曾明言若沒有新資金注入，下月將面臨倒閉。財委會今日(29日)、即在本月最後一個財委會上，繼續審議海洋公園54億港元撥款申請，今早的會議仍有多名議員輪流發言提問，主席陳健波於開會後2小時後決定劃線，限制議員發言，以加快進入表決程序。

多名議員繼續關注海洋公園財務問題，根據旅遊事務署遞交的補充文件指，政府是次提出的撥款申請中，有關30.9億港元的償還商業貸款及相關的融資成本包括30.7億港元償還即將到期的商業貸款、919.4萬港元相關利息，以及1,133萬港元對沖貸款利息。而有關商業貸款的利率屬公司與其商業貸款債權人的商業協議安排，未能透露有關資料。

文件又揭露，海洋公園於過去5年，平均每年投放約2.8億港元於保育和教育工作，佔每年營運開支約20.5%。另外，約1.2億港元投放在機動遊戲，至於員工開支涉款約6.9億港元，佔每年營運開支約50.4%。

議員郭家麒提出中止待續，認爲不能在數目不清下，夾硬要立法會通過方案，中止議案最終被否決。其後會議先處理14個由民主派提出的無約束力議案，全部被否決，其後進入表決程序。