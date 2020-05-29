否認「頭鎚」襲警　留學生反指在警車上被毆　

從英國大學休學返港的90後男子，被指去年因非法集結被捕後，在警車內用頭撞向警員，他否認一項襲警罪，案件今（29日）在觀塘法院開審。警員稱當日遭被告用頭襲擊，他試圖制服，卻遇上被告反抗。他矢口否認辯方所指，當時因被告取出手機，他於是和其他車上警員拳打被告。

24歲被告譚皓宇，被控於去年8月4日，在黃大仙警署外一輛警方便裝車輛內襲擊偵緝警員沈鴻源。控方先播出事前片段，顯示當日凌晨約2時，被告赤裸上身情緒激動，他因涉嫌非法集結被捕，被帶上警方七人私家車。

沈鴻源出庭作供指，被告上車時未有鎖上手銬，與他分別坐在後排左右兩邊。期間被告用頭撞向他的面額，他出手試圖制服，惟被告卻不斷掙扎及大叫，要車上其他警員合力才能成功。

辯方案情則指，被告上車後曾要求穿回衣服但遭拒絕，未幾沈發現被告拿出電話，即時伸手去搶但搶不到，便揮拳打被告頭部，還反覆說「你做咩襲警！」，被告當時回應「我無襲警，依家係你打我！」。而到達警署後，被告曾向沈表示:「我原諒咗你，但下次唔好咁重手，唔係個個頂得順㗎。」雙方甚至握起手來。但沈對辯方的說法一概表示不同意。

負責拍攝現場片段的警員周國豪作供，指當日坐在七人車第二排右方，正在整理拍攝裝備，期間突然聽到沈大嗌一聲，回頭就見到被告與沈糾纏，沈多次試圖壓低對方及鎖手銬，但不成功。他於是與車上另一名警長加入協助制服，被告和沈均流鼻血。周否認有份襲擊被告，但承認被告上車後，即把私家車窗簾拉上，車廂燈光昏暗。