抗瘧疾藥治新冠肺炎　或致嚴重健康風險

醫院管理局公布《藥物安全》半年期刊，內容提及治療新冠肺炎的藥物及有關病人使用其他藥物的健康風險，當中抗瘧疾及治療自身免疫系統病藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）及「氯喹」（Chloroquine）曾被國際間討論使用於治療新冠肺炎，但期刊提及，相關藥物會對病人造成突發性心臟病、永久視力受損、低血糖等風險，認為除藥物原本的治療用途、臨床實驗，及緊急情況外，不應處方相關藥物予病人。

美國總統特朗普日前在白宮向記者透露，自己服用每天服用羥氯奎寧，以預防感染新冠病毒，惹來專家抨擊；法國政府日前亦發布新規定，表明醫生不可再處方羥氯奎寧治療新冠肺炎患者。醫管局《藥物安全》期刊亦指出，羥氯奎寧及氯喹認可用於抗瘧疾及治療自身免疫系統病，但相關藥物已知或會對病人構成嚴重健康風險，而其用於治療新冠肺炎的成效仍然未明。

期刊亦指出，由於將相關藥物用作藥品標示外使用(off-label prescribing)，有可能會導致藥物短缺，歐洲藥物管理局(EMA)及澳洲政府藥物管理局(TGA)建議，病人及醫生應只將相關藥物用於其標示用途、臨床試驗及緊急情況，以免藥物出現短缺，令瘧疾及自身免疫系統病患者無法使用。

另外，期刊提及，目前未有證據顯示使用維生素C有助管理病情，仍須更多研究支持。