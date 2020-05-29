入境處破虛假外傭簽證集團　印尼籍女主腦被判監43個月

入境處早前成功搗破一個以虛假文書幫助外傭申請工作簽證的犯罪集團，並拘捕案中1名持有香港永久居民身份證的印尼籍女主腦(43歲)，她在港經營一間外傭中介公司。較早前她於區域法院被裁定3項「串謀欺詐」及5項「行使虛假文書」罪名成立，今日(29日)下午被判43個月監禁。

案情透露，入境處由2017年12月開始，留意犯罪集團的活動，當時處方正進行一個大型反非法勞工行動，在1間食店內拘捕1名正在做清潔工的印尼籍外傭。入境處在調查期間，發現該名外傭從未在僱傭合約上報稱的住所工作，合約上的僱主亦不認識該名外傭，入境處懷疑有人在背後操控，替外傭申請有關的工作簽證，遂進行深入調查及分析，發現該名印尼籍女傭透過一間由集團主腦經營的外傭中介公司遞交申請，入境處確定目標後，於2018年3月作出行動，派出大量人員到中介公司進行突擊搜查，檢獲大量虛假文書及懷疑虛假的僱傭合約，行動中前後合共拘捕約30人，包括集團主腦及23名外傭，當中21名為印尼籍，2名為菲律賓籍，年齡介乎30至52歲，其中17名已被檢控，被判3個月至8個月不等的刑期，大部分外傭刑滿後現已離開香港。

該集團主腦主要借助經營的外傭中介公司，加上懂得以印尼語溝通，藉此認識大批外傭，透過她們的社交網絡接觸想「搵快錢」，或僱傭合約剛完結的女傭，誘使她們鋌而走險。集團會先向每位申請簽證的人士收取2萬至4萬元不等的費用，不法收入接近100萬港元。收取費用後，集團以非法手段獲得某部分香港人的身份證資料、虛假入息及居住證明，以幫助外傭申請工作簽證。集團亦提供「一條龍」服務，當成功申請工作簽證後，集團會教導外傭如何記着僱主的家庭背景、地址以及其他資料，亦教導他們如何應對入境處的巡查，避免處方懷疑。處方仍在調查集團如何取得他人的身份證資料及有關文件，並曾接觸該些身份證的持有人，他們均表示不認識涉案外傭。

入境處執法部助理處長樊曉聲表示，行動已接近尾聲，但調查工作仍然進行中，不排除將來有更多人被捕或被檢控。樊稱以虛假文書申請工作簽證的犯案手法不常見，相信個案只屬個別事件，手法未見有上升趨勢。

入境處呼籲，任何人製造、管有或使用虛假文書，均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。另外，如在申請入境簽證時，向入境處職員作出虛假陳述或提供虛假資料，亦須負上法律責任，一經定罪，最高可被罰款15萬港元及監禁14年，大眾不要以身試法。

此外，僱主在進行招聘時，要檢查求職者的身份證明文件，若他們未持有香港永久居民身份證，就要檢查他們的旅遊證件及簽證，核實他們是否合法受僱，如僱用一名不合法受僱的人士，亦要承擔法律責任，最高可被判罰款35萬及監禁3年。