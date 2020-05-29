認屢次強姦親女　單親父囚逾15年

單親爸爸於女兒6至11歲期間，多次企圖強姦及強姦她，女兒到13歲少才向教會揭發事件。該獸父早前承認兩項企圖強姦、5項強姦及一項虐兒罪，今日(29日)於高等法院被判囚15年9個月。法官判刑時表明對案件感痛心，被告本應好好培育女兒，卻自她6歲起便性侵犯她，直斥被告行為可恥，嘔心且令人憎惡。

法官並指，被告的3名子女是受到祖母等家人的壓力，才會替被告寫求情信，相信他們並非真心原諒父親。被性侵的X及被親父虐打的Y均心情矛盾，X表面上無受心理影響，但卻缺乏安全感、感羞恥及難信任他人；而Y一方面認為父親應有此報，但又害怕父親要長時間坐牢，她並對祖母明知父親惡行後仍與他同一陣線感到失望。

而被迫目睹親父強姦胞姐的Z，知悉父親被定罪後終鬆一口氣，但他卻逃避回憶事件，故難以估計他所受的影響。

法官又引述報告指，被告常想起性事，不懂自制，缺乏同理心及有反社會人格，悔意流於表面。而他強姦女兒時沒有做足安全措施，更不在乎兒子目睹自己強姦親女的畫面，行為實屬可恥，且荼毒兒子的心智。被告明顯只顧自己的性衝動及慾望，利用自己作為父親的權力，故判刑須具阻嚇性。