港版國安法：美國擬制裁本港　學者指對港經濟影響不大

美國擬制裁本港，有經濟學者認為影響不大，因為美國在港有不少投資，制裁香港也損害美國利益。學者估計美國最多制裁本港官員，但此舉也不會影響本港經濟。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生坦言，不相信美國會向香港產品徵收關稅，因為美港貿易順差非常大。他估計美國或會制裁港官，令到他們不可以去美國，此舉不足為奇，其次是限制高科技產品出口本港，但這些措施都不會影響到香港的經濟地位。

何濼生指出，美國在港的投資也不少，有好多美國公司在港經營，相當多美國人在港做生意，美國也要照顧這些人利益。如果制裁香港，也會令他們利益受損。

金融方面，他指上海在年初公布的全球金融中心指數排名超越香港，而上海也沒有美國給予特殊地位，所以就算香港沒有美國給予的特殊地位，也不會有影響。

中文大學經濟學系客座教授宋恩榮說，美國在港的經濟利益不少，如果取消香港獨立關稅區地位，唯一影響的是出口，但其實本港製造的產品，佔出口很少，大部分出口美國的產品都是轉口，所以影響微不足道。

宋恩榮表示，如果美國制裁港官，懲罰性措施包括凍結資產和拒發簽證，這些都是對其個人影響，不影響本港整體經濟。金融方面，他估計不會有太大措施，因為美國也會傷害到自己利益。

他估計美國另一樣可以做的是限制高科技產品出口本港，長遠來說或會影響本港創科發展，但本港也可以向歐洲或日本等地購買高科技產品。