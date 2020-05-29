財委會通過調高綜援額及津貼　每年涉款逾27億元

立法會財務委員會今午(29日)通過批准改善綜援計劃下鼓勵就業的措施及其他措施的建議，以及相關計劃的標準項目金額和公共福利金計劃的津貼金額調高3.6%，每年須額外花費9.6億港元及17.63億港元開支。

有關改善綜援計劃，包括將每月最高豁免計算入息限額由2500港元增加60%至4000港元、加強綜援就業支援服務、將1項補助金和11項特別津貼擴展至合資格非長者健全受助人，以及按住戶人數把租金津貼的最高金額增加。

有關租金津貼最高金額的建議預計最快可在財委會通過後約2個月後實施，而其餘建議則可在獲財委會通過後起計約12個月內實施；以及按照既定調整機制，由今年2月1日起把綜援計劃的標準項目金額及公共福利金計劃的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額調高3.6%。

另外，會議較早前亦通過人事編制小組委員會有關在機電工程署加開2個總機電工程師常額職位，以配合新增及持續推行的升降機和自動梯安全措施的落實情況，以及應付醫院發展計劃項目所產生的額外工作量的建議。