修例風波：TG頻道教製汽油彈及殺警　網罪科拘1男

自去年6月以來，警方發現有人利用即時通訊軟件Telegram群組，散播暴力及仇恨，煽動他人犯法，以及使用暴力，不斷散播仇恨的種子。警方經深入調查後，鎖定一個網上社交頻道，該頻道主要發放圖文並茂的武器製作教學，包括如何製造汽油彈、氯氣彈、鏹水、土製炸彈等，而頻道亦有發放教學，煽動他人破壞公共設施，包括如何拆鐵欄、智能燈柱、破壞交通燈、燒電箱、非法佔領道路，以及襲擊持不同意見的市民，甚至如何殺害警務人員。

網絡安全及科技罪案調查科於昨日(28日)展開拘捕行動，在大埔區拘捕一名28歲本地男子，懷疑為群組的擁有人，警方以涉嫌「串謀或唆使謀殺」及「煽惑他人作出刑事毀壞」將他拘捕。行動中檢獲2部手提電話及1部電腦，由於頻道含有大量煽動暴力訊息，參與者亦逾22,000人，具有一定影響力，警方已經移除頻道中的訊息。案件仍然調查中，警方不排除有進一步的拘捕行動。

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑提醒市民，有不法之徒利用互聯網，不斷散播暴力仇恨，目的為加深仇恨，分化香港市民。是次案件中，警方留意有人沒有利用專業知識及經驗，相反地，利用知識教唆他人破壞社會，甚至煽動傷害或殺害其他人。他又提醒，高等法院於去年10月頒布禁制令，有關禁制令仍然生效，違反禁制令可能觸犯藐視法庭罪。

莫俊傑又稱，「串謀或唆使謀殺」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁，而「煽惑他人作出刑事毀壞」，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。