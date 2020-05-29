海關大型反私煙行動　檢值1200萬元私煙拘74人

香港海關本月1日至28日於全港各區展開代號「飛鷹」的大型反私煙行動，以全方位的執法策略從不同層面，包括跨境走私、儲存分銷及販賣，打擊私煙活動。行動中，海關共偵破94宗案件，檢獲約350萬支懷疑私煙及約100萬支懷疑未完稅加熱非燃燒煙草產品（加熱煙），估計市值約1200萬港元，應課稅值約850萬港元，並拘捕61男13女(15至81歲)，當中包括22名私煙賣家及25名買家。

94宗案件中，有36宗涉及走私，海關人員共檢獲約320萬支懷疑私煙及約90萬支懷疑未完稅加熱煙，當中33宗是利用郵包進行走私，而另一宗利用海運貨櫃走私的案件，則檢獲數量最多的懷疑私煙，海關人員於5月18日在葵涌海關大樓驗貨場一個入口貨櫃內檢獲約220萬支懷疑私煙。

另外11宗為儲存分銷的案件，海關人員於銅鑼灣、柴灣、深水埗、觀塘、將軍澳、沙田、荃灣及屯門檢獲共約27萬支懷疑私煙及約8萬支懷疑未完稅加熱煙。餘下47宗案件涉及販賣私煙，海關人員共檢獲約2.5萬支懷疑私煙及約400支懷疑未完稅加熱煙。