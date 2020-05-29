政Whats噏：「港版國安法」啤牌瘋傳　黎智英李柱銘係小丑

全國人大代表大會尋日(28日)通過訂立「港版國安法」後，網上隨即瘋傳由啤牌排列嘅名單，以一副牌加兩隻小丑，首批合共有54人上榜，而被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」，即係有「漢奸黎」之稱嘅壹傳媒黎智英、有「李漢奸」之稱嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘、被嘲為「民主阿婆」 嘅前政務司司長陳方安生同埋白鴿黨前主席何俊仁(AV仁)都榜上有名。

喺呢副啤牌當中，兩隻小丑牌分別係漢奸黎同李漢奸，民主阿婆係階磚Q，AV仁係紅心A，而被內地官媒批評為新一代漢奸嘅香港眾志秘書長黃之鋒就被排列喺階磚K，眾志嘅執委、因宣誓風波被褫奪立法會議員資格嘅羅冠聰就係葵扇7。

至於另外3條A，葵扇A係「佔中3子」之一嘅戴耀廷、梅花A係公民黨(公文袋)主席梁家傑、階磚A係收咗漢奸黎秘密部分捐款「袋住先」9個月嘅工黨前主席李卓人。仲有經常同漢奸黎密會、因違法佔領行動案(佔中案)被判囚8個月獲刑兩年嘅白鴿黨前主席李永達(高達)亦榜上有名，佢係葵扇K。同為佔中案被判囚8個月獲緩刑2年嘅公文袋議員陳淑莊就係階磚7。

此外， 多名民主派議員包括郭榮鏗、楊岳橋、胡志偉、郭家麒、毛孟靜、林卓廷、鄭松泰、涂謹申、鄺俊宇、許智峯、譚文豪、尹兆堅同黃碧雲等人亦都上榜。