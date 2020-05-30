東方日報A1：黎智英乞美制裁中國　推翻港國安法

第十三屆全國人民代表大會周三（27日）通過制訂「港版國安法」提案，並通過其草案修訂，立法一事如箭在弦，惟外媒引述外交消息指，美國和英國促請聯合國安理會開會討論相關問題，而美國總統特朗普更表示會舉行記者會，談及有關中國的問題。有外號「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英淪為「現代版吳三桂」，接受外媒訪問時再次乞求美國插手香港事務，聲稱香港現時唯一的希望，是特朗普對中國實施制裁，更妄稱「奮戰到最後一天」。中國外交部發言人趙立堅表示，制訂港版國安法完全屬於中國內政，任何外國無權干涉，重申會對外部勢力干涉香港事務的錯行徑採取必要措施予以反制。

中國計劃在港實施港版國安法惹國際社會關注，特朗普周四表示會在當地時間周五舉行記者會，談及有關中國的問題，並作出決定，外界猜測與港版國安法有關。

繼美國要求聯合國安理會就議題開會遭中方拒絕後，外媒引述外交消息指，美國和英國促請聯合國安理會開會討論相關問題，報道指該會議將考慮以非正式的閉門視像會議進行，任何成員國都可提各種事項，而中國原則上不可反對。

正當國際社會討論如火如荼之際，壹傳媒黎智英接受外媒訪問時火上加油，公然批評法案或將破壞香港的法治和自由，並再乞求美國插手。黎表示特朗普曾聲稱若香港實施港版國安法，便會對中國採嚴厲措施；又高調讚揚特朗普是「有信用」的人，「非常希望」特朗普能在今個周末實施制裁。黎受訪時更大言不慚地稱，現階段美國能給予中國最嚴厲的制裁，便是凍結「中共高層銀行帳戶裏的錢」，包括他們在美國及其他國家的帳戶，相信有一定阻嚇性。

黎認為：「外界的支持也就是國際間的影響，絕對是我們唯一的救贖，我認為如果美國能給予我們強力的援助，其他國家也將會跟進，美國必須起帶頭作用。」報道指黎智英在訪問期間幾度哽咽，聲稱：「我擁有的都是這塊土地（香港）給我的，我將為此奮戰到最後一天，就算我犧牲了也是種榮譽。」

在北京，中國外交部發言人趙立堅在記者會上重申，會對外部勢力干涉香港事務的錯行徑採取必要措施予以反制，又指對於美、英、澳、加外長發表聲明關注港版國安法，北京已向相關國家提出嚴正交涉。趙又指，美國在港有重要利益，中方奉勸美方認清形勢，停止干涉香港事務和中國內政。中國治理香港的法律依據是《中華人民共和國憲法》和《香港基本法》，不是《中英聯合聲明》，有關國家沒資格對香港事務說三道四。

港府昨凌晨發稿，強烈反對美國國務院按《美國—香港政策法》提交報告內以偏概全言論，指報告「曲解香港特區和中央的憲制關係，將香港落實『一國兩制』污名化，干預香港特區內部事務」。​

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