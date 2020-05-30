探射燈：清潔外判疑「扮工」　做樣影相交差用

柯創盛擔心在疫情下，任何防疫缺口都可能引發嚴重後遺，市民將再置身危機中。

日前網上流傳一段疑似外判清潔工「做樣」清潔的影片，片段中一名清潔工於荃灣荃錦中心天橋，用抹布放到扶手上隨便擦拭數下，另一人隨即影相為證，營造已清潔整條扶手效果，便到下一條扶手又重複動作，過程被拍攝並引起熱議。部門「Hea做」交差並非首次，東網亦屢揭類似事件，有議員表示在疫情下，防疫上的疏忽可引發嚴重後果，促請政府應認真檢視現行監管機制。

年初疫情開始爆發時，政府宣稱已全面加強清潔公共場地，惟東網曾踢爆在港鐵大圍站行人天橋、西貢將軍澳政府綜合大樓及沙田政府合署等場地升降機，均未有在按鈕貼上膠片，沙田公共圖書館的升降機雖貼上「此膠片每一小時消毒一次」的告示，但按鈕上實則並無膠片。

「疫情之下，部門做嘢可唔可以唔好再咁流於表面呢?」議員柯創盛直言，對前線員工「揸流攤」的行為不能接受，特別在疫情下，任何防疫缺口都可能引發嚴重後遺，市民將再次置身危機當中，故促請相關部門檢討現行監管機制，並改變懶散的行事態度，以保障大眾安全。

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