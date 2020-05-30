探射燈：鼠患指數創10年新高　食署死撐受控

食環署滅鼠不力，鼠患參考指數創10年新高。該署上月公布去年整體鼠患參考指數為4.2%，較2018年的3.4%上升超過20%，且創下10年來新高。其中灣仔區由上半年的5.5%，上升逾2倍至下半年的17.9%，全年錄得11.7%；至於緊隨其後的觀塘區，亦由上半年的5.4%飆升至下半年的12.8%，全年錄得9.1%。

雖然鼠患指數已升至10年來最高，但食環署仍辯稱整體本港公眾地方的鼠患情況大致受控。香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，鼠患問題多年未解決，與「價低者得」的外判制度以及欠缺對前線職工培訓有關，認為以價低者得作招標未有考慮承辦商表現，員工亦未必具相關專業知識，薪酬微薄下更遑論進修相關知識。梁建議政府檢討現有制度，並為前線員工提供資助培訓課程，以提升員工實際工作成效。

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