探射燈：食環署蛇王大隊　日做20分鐘散水

東網連日直擊食環署防治蟲鼠組「蛇王」實況，有員工全日「冇做嘢」，在海灘散步、玩手機或躲起「等收工」；即使有「開工」，全日實際工作只有20分鐘。知情人士大爆，該隊員工工作懶散，還在辦公室內煮食及洗衣；外勤則是遊山玩水及「瞓覺」。該署工會亦透露，該署只顧應對疫情而疏於監察，令「蛇王大隊」再現。區議員直言區內鼠患問題愈趨嚴重，惟該署員工卻蛇王，實質是浪費公帑。

每天早上，數輛輕型貨車停泊在赤柱村道，準備接送南區環境衞生辦事處防治蟲鼠隊員工出勤。早上8時半，1輛輕型貨車接載2女工及1男工往石澳執勤，抵埗後3名員工落車清除雜草及垃圾，惟工作僅20分鐘便已停手休息，各人把制服脫去，在石澳泳灘旁散步，有人則坐在車上玩手機，各人均等待11時乘車返回辦公室準備用膳。午飯後，各人均在工作地點自由活動等收工。

據知情人士透露，該隊不少員工工作十分懶散，在管工肆意包庇下，員工經常在辦公室內煮食及洗衣，更霸佔儲物室處理其他私人事務。每次外勤工作更是「休息時間」，在工作地點閱報、睡覺、採摘或種植自用的植物各適其適。

翌日，另一小隊更是全日「冇做嘢」，兩男一女的小隊早上由輕型客貨車接送到海天徑後，各人沿附近樓梯走入山邊一段「掘頭路」開始自由活動，有男工散步和做早操，其餘兩人則借隱蔽的樹蔭躲起休息。下午情況亦相同，3人轉移陣地往舂坎角泳灘，興之所至便走到沙灘踏沙，累了就在涼亭乘涼休息，並等車前來接送下班。

按食環署公布的鼠患指數，去年南區全年鼠患指數為2.2%，較前年0.5%升逾3倍。當區區議員彭卓棋表示，當區鼠患問題愈來愈嚴重，惟防治蟲鼠隊卻在蛇王是絕對不能接受，等同浪費公帑，並擔心助長肺炎疫情。議員陸頌雄則認為，政府應減少把工作外判，並且加強放蛇及巡邏，降低前線員工蛇王機會。

食環署職工權益工會副主席李美笑表示，每有疫情等緊急情況發生，該署都會加派人手應對，惟工作人手增加後，監工卻未有增加，使監察效能大大降低，令蛇王問題愈發嚴重。李又指現時監督工作轉為經驗相對不足的管工跟進，認為部門應作檢討。

食環署發言人表示，該署會就有關投訴作調查及跟進。發言人又稱南區共有19隊防治蟲鼠流動隊及7隊瘧疾預防隊，員工按指定工作時間，每日往指定地點進行防治蟲鼠工作，當值時需穿着制服。

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