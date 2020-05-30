港版國安法：鄭若驊龜縮多時終現身　否認港變一國一制

美國總統特朗普批評中方違背對全球作出確保香港自治的承諾，令香港變成「一國一制」，宣布取消對香港的特殊待遇，並制裁侵蝕香港自治的內地及香港官員。經常龜縮兼被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，今早(30日)罕有現身電台節目，指香港變成「一國一制」的說法是錯誤，認為國家安全屬於中央事權，中央就國家安全立法是天公地道，合情、合理、合憲，又批評很多人「重兩制而忘一國」的重要性。

鄭指，在國際法中，有關於不干預其他國家事務的條例，各國有權就國內可做的事情訂立法律，其他國家用壓力干預，會構成干預其他國家內政，法律上是不能接受。她認為任何合法或不合法的制裁，只會造成雙輸的局面，美國與香港之間有貿易順差，實施制裁措施對美國並無好處，維持現狀才會雙贏，因此不希望會有制裁，又強調本港官員並無削弱香港的高度自治。

被問到港版國安法實施後，高叫政府或不同官員下台等口號會否觸犯法例，鄭指有關情況有多項因素要考慮，認為目前未有相關法例細節，討論屬言之尚早，但希望市民不要過分憂心，她指法例草案有數個重大原則，包括堅持一國兩制，保障香港居民合法權益。對於草案中提及，中央政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港設立機構，鄭認為市民毋須擔憂，指執法工作主要由香港執法機構做，強調任何人來港都要遵守香港法律。

保安局局長李家超在另一電台節目表示，中國崛起後，美國認為受中方挑戰超級大國的地位，但美方的威嚇手段不會得逞，貿易永遠是互惠互利，國家已表明會對美國任何制裁行動進行反制，港府會嚴肅留意事態發展。他認為，港版國安法條文未制訂，市民的疑慮未釋除是很正常，但立法原則已列明一定會保障香港居民的合法權益，亦不影響香港司法獨立及終審權。他重申過去一年社會經歷動盪，暴力程度升級，現行法律有漏洞必須填補，以便政府更好控制局面，令社會回復安寧。