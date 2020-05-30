港版國安法：內地官媒批美對華制裁等同慢性自殺

美國總統特朗普當地周五（29日）指摘中國推行港版國安法，聲稱會取消香港的特殊待遇地位，並制裁相關的中央及香港官員。內地官媒發文回應，指美方的行動不但無法打倒香港，也壓不倒整個中國。美國決定不了香港的命運，只會把自己折騰得愈來愈瘦、愈來愈虛弱，無異於慢性自殺。

文章批評特朗普的記者會充滿謊言，妄言涉港國安法令中國內地和香港從此「一國一制」，又聲稱中國「完全控制了」世衞組織，因而宣布終止與該組織的關係。文章警告，特朗普宣布多項對華打擊時，恐怕要計算美方自己的損失。香港每年為美國貢獻數百億美元貿易順差，牽動着很多美國大公司的利益。如果取消香港居民赴美的簽證便利，必遭報復，產生很多美國人跟着受損的連鎖反應。

文章又指，美國實際上只想在高科技等狹窄領域與中國脫鈎，大路貨產品卻巴不得往中國賣更多。他們最理想的狀態是，甚麼地方脫鈎、甚麼地方鈎得更緊都由他們說了算。

另有官媒以「堅決反對外部勢力干預香港事務」為題發文，指摘一些別有用心的外國勢力發表所謂「涉港聲明」、「強力回應」，是妄圖干預香港事務、粗暴干涉中國內政的霸權主義行徑，卻注定不會得逞。文章稱，香港回歸前夕中方就堅定地聲明，「主權問題是不能談判的」；倘若還有人認為通過恐嚇要挾，就能迫使中國在主權、安全等核心利益上讓步，那只能是癡心妄想、白日做夢。