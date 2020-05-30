加密貨幣受投資者追捧　「幣圈」紅人涉欺詐被捕

「朱公子」不時上載大量現金、名錶的照片。

加密貨幣近年成為新興投資工具，受不少網民、投資者關注，社交媒體上湧現多個分享相關投資資訊的專業，部分人更化身「投資達人」，收費開班教授投資心得。其中就包括「幣少爺」黃鉦傑，惟他2018年時在深水埗一天台撤錢，其後被控公眾地方犯妨擾罪成後，行事轉趨低調。

其後，另一名自稱「朱公子」人士於去年初開立Facebook專頁，並自稱作「90後投資達人」，活躍於加密貨幣、期貨、名錶、骨灰龕位等「另類投資」。

據悉，「朱公子」作風高調，不時在其專頁上上載大量現金、名錶、跑車等照片，又以「財務自由」、「資產增值」等字眼吸引網民，使他火速成為「幣圈紅人」，其後開設群組吸納支持者，並在內交流投資心得，至去年六月底籌辦講座推銷新興加密貨幣「魔幣」。

惟當有投資者取信「朱公子」，支付大額金錢認購「魔幣」後，事主報稱未有收到相關認購證明，其後更與「朱公子」失去聯絡，始生疑感被騙，於是報警求助。

警方指，大埔警區去年7月30日接獲一名39歲女子報案，指經社交媒體結識姓朱(28歲)男子，遭游說分別經銀行戶口及現金支付共60萬元投資虛擬貨幣，後來相關網站停止投資安排，當時報案人仍能經通訊軟件聯絡朱男，事件列作雜項。

今年5月5日報案人再報案，指與朱男失去聯絡，懷疑受騙，案件由大埔警區刑事調查隊跟進，經調查後以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕朱男，他其後獲准保釋候查。

據運輸署登記資料，「朱公子」Facebook專頁上一輛疑為「林寶堅尼」跑車所掛車牌，屬於另一輛豐田四座私家車，於2019年8月由一名姓朱男子作首次登記，車主報住沙田碩門邨。

「朱公子」今晨(30日)再於專頁上載影片，回應稱自己僅為魔幣「代投」，當時亦都「損手爛腳」，又反駁指投資「唔係升就跌」、「無話包賺」，並指在今年起推介投資期貨，亦有支持者已經「連本帶利」嬴回投資「魔幣」的損失。