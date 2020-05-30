港版國安法：美倘廢除香港特殊待遇　學者指是雙輸局面

「港版國安法」惹起國際關注，美國總統特朗普提到已指示政府官員，展開廢除給予香港特殊待遇的程序，當中涉及關稅、出口管制和科技等。有本港學者認為，特朗普說法仍留有餘地，認為若美方實施上述措施，雖然會對港轉口貿易等構成影響，但實際上港美貿易中，美國才是出口較多、較賺錢的一方，相信對美方的影響更大，倘廢除有關待遇，必然是「雙輸」的局面，相信特朗普不會太快使用這個「最後的籌碼」。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析，特朗普的說法是「指示官員展開程序」，惟程序可以無止境進行，現階段特朗普無法提供有關措施的細節及時間表，證明美方對廢除香港特別關稅區地位以及限制出入口等做法，仍然留有餘地。他指特朗普現時拋出有關說法，相信與其選舉工程有關，又指若特朗普在選舉中落敗無法連任，對香港展開的程序亦有機會隨之消失。

至於出口管制方面，莊稱本港整體出口往美國的貨量較少，對出口影響不大，反而會影響1300間在港的美資公司，美國進口貨品亦會減少，賺錢亦會相對減少，「點睇對美國都係弊多於利」。他認為美方可能會首先展開局部制裁，如只制裁香港個別人士，不會貿然取消關稅優待及限制出口等影響到美國利益的措施。

至於轉口方面，他指本港轉口貿易量龐大，認為的確會受事件所影響，但相信市場仍能接受，香港轉口港優勢仍然存在。他指出，現時內地有10%貨品會經香港轉口至美國以及歐洲等，選擇香港轉口的部分原因是關稅，或有部分因而選擇其他轉口港，但他指現時僅美國提出考慮取消香港特別關稅區地位，東南亞及歐州等地仍然維持關稅優待，相信整體影響不大。