港版國安法：李家超指法律條文未落實　執法部門須適當培訓

第十三屆全國人大會議前日(28日)通過制訂「港版國安法」提案及其草案修訂。保安局局長李家超今早(30日)在電台節目表示，現時港版國安法的法律條文仍未落實，未知中央國安機關在香港設立機構的權責及角色，明白和理解市民對此特別關注。惟他強調無論哪個機構在港執行國安工作，都必須遵守本港法律，以及符合法定權限和遵從法定程序，並重申這點毋須質疑。

李提到，會要求本港執法部門作適當培訓，他指，現時執法部門雖有針對國安收集情報，如數年前取締鼓吹「港獨」的香港民族黨，但經驗不多。李表示當局會思考人手、人才培訓及運作系統等部署，以便配合整體的執行落實情況。

問及日後市民參加六四燭光晚會，負責人提出「結束一黨專政」口號，參加活動的人是否違法，李提到，根據普通法原則，條文會清晰列明哪些行為和活動屬於違法。至於傳媒報道外地「港獨」分子的意見、或內地異見人士等是否違法，他指基本法中有保障採訪和新聞自由，認為傳媒若真誠地報道新聞，就不會有犯罪意圖。

美國總統特朗普揚言會取消香港特殊關稅地位，李家超表示，中國崛起後，美國認為受中方挑戰其超級大國的地位，但美方的威嚇手段不會得逞，貿易永遠是互惠互利，國家已表明會對美國任何制裁行動進行反制，港府會嚴肅留意事態發展。

他認為，港版國安法條文未制訂，市民的疑慮未釋除是很正常，但立法原則已列明一定會保障香港居民的合法權益，亦不影響香港司法獨立及終審權。他重申過去一年社會經歷動盪，暴力程度升級，現行法律有漏洞必須填補，以便政府更好控制局面，令社會回復安寧。