港版國安法：梁愛詩料較內地版本寬鬆　不影響港人自由

全國人大已通過「港版國安法」決定草案，基本法委員會前副主任梁愛詩認為，市民毋須擔心「以言入罪」，因她相信「港版國安法」會較內地的國安法寬鬆，不影響港人表達自由，至於會否設追溯期，則需視乎本港社會情況。

梁愛詩今日（30日）接受電視訪問時表示，理解港人對國安法的擔憂，但她認為，香港回歸23年，未有人因出版書籍、批評中央政策或領導人而有麻煩，她亦不相信港人的表達自由受影響。即使日後落實「港版國安法」，中央亦有代表說明，不可侵犯香港居民、法人及組織的合法權益，「相信只會寬鬆過（內地）國安法，唔會緊過」。

港獨旗幟、口號近年充斥大大小小的示威活動，梁愛詩認為難以抽空判斷，相關行為有否違反「港版國安法」，一切有待具體條文落實。她解釋，並非單單叫口號的問題，亦要視乎當時的行為，例如是否涉及暴動或只叫口號。

至於港版國安法會否具追溯力，梁愛詩認為，要視乎法例實施前的社會情況，如有人趁立法空檔進行危害國安的事情，或有追溯力的需要。她又指，香港是自由的地方，有很多方式表達意見，諮詢亦不一定打正旗號，內地相關部門每天也留意本港新聞報道，料會充分考慮民意。