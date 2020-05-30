受疫情影響陸路封關　沙洲成走私熱點

沙洲不時有走私活動，執法部門加強巡邏。(曾志恒攝)

受疫情影響下，政府先後暫停了多個中港兩地的陸路及海路口岸，旅客只能經深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸2個陸路口岸來往中港兩地。疫情前上水街頭為水貨客集中地，陸路水貨客以螞蟻搬家方式拖行李篋過關帶貨，現在此情不再。

據了解，部分水貨客由陸路改為海路，利用躉船或漁船載貨駛至機場、屯門及沙洲對開一帶海域，並安排快艇到躉船取貨，然後高速駛回內地。走私貨品以貴價貨主，包括花旗參、電子產品、凍肉、化妝品等。躉船猶如大型貨倉，多艘快艇在躉船旁穿梭，險象環生。在本月7日，警方與海關破獲史上最大宗海路走私花旗參案，檢獲一批共1060箱、重34噸走私花旗參，總貨值約4,750萬港元，案中共拘捕7名本地男子。

本港執法部門加強海上巡邏，不時與走私客展開追逐戰，驚險萬分，亦造成傷亡事故。今年1月21日晚上9時許，海關一艘載乘着4男1女關員的淺水巡邏艇，巡邏至赤鱲角香港國際機場以西約兩海里、即沙洲對開海面發現一艘載滿多箱凍肉的長形鐵船，尾隨有一艘快艇。關員懷疑有人正進行走私活動遂展開追截，走私船的船員見狀立即棄船並跳上快艇，往蛇口方向逃去。惟由於現場海面漆黑一片，關員疑未有發現棄船，兩船隨後發生碰撞。巡邏艇即時翻轉，有2人疑及時成功逃脫，惟另外3人則不幸被困船艙內殉職。

另外，本月5日晚上10時許，海關在沙洲海面追截一艘疑涉走私木船，期間有身穿救生衣疑人從走私船上跳入海中後失蹤，救援人員展開搜救並無發現；海關將涉事木船連同懷疑走私貨物，拖返屯門望后石海關碼頭扣查。