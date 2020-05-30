港版國安法：美或檢討對港旅遊警示　業界稱影響微

美國總統特朗普強硬回應「港版國安法」，稱會廢除給予香港特殊待遇的程序，當中涉及旅遊範疇，包括檢討國務院對香港的旅遊警示等。有旅遊業界分析，措施主要是警告來港的美國人「可能會受監視」，故對美國人來港的影響大於港人前往美國旅遊。業界又稱港美之間的純觀光旅遊數量較少，相信對商務客、探親及讀書的影響較大。

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，在新冠肺炎疫情前，來往港美航班每日約有20班，數量不少，但大多數是探親及商務客，真正觀光旅遊反而較少，旅行團亦不多。他指出，特朗普說法是警示美國人，到香港或有「被監視」的風險，惟現時居港美國人高達8萬多人，認為對措施不必太過擔憂。他又稱即使港人到美國或有阻滯，但相信影響亦不大，因美國並非港人旅遊首選目的地，「你話香港人去唔到日本就係災難喇」。

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺則認為，有關措施對本港旅遊業的影響微不足道，因歐美客只佔本港整體入境人數非常少的比例，而美國旅客亦非消費水平最高的遊客，本港旅遊業主要對象是內地及東南亞遊客，又透露承辦歐美團的行家暫時對消息並無太大反應。林指出，措施相信對港美商務客來往影響比較大，又指現時疫情仍然反覆，港美旅遊早已因疫情幾乎「零往來」，故措施影響十分有限，「都唔知之後點」。