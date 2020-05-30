現金援助下月中發放　李偉農冀中港澳盡快恢復往來

因應新冠肺炎疫情，澳門政府推出百億抗疫援助基金計劃，保障打工仔生計。澳門經濟財政司司長李偉農今日(30日)交代細節，料有關款項會在6月中起透過銀行轉帳或郵寄劃線支票方式發放，市民毋須主動申請，7月上旬基本完成發放。他又提到，澳門旅客有70%來自內地，逾18%來自香港，而3地疫情控制非常不錯，形容交流可望可及，下一步希望爭取3地盡快恢復有條件一定往來，令澳門服務出口得到健康發展。

政府表示，當地僱員及沒有聘用僱員自由職業者，如曾用銀行轉帳方式收取本年度的現金分享款項，又或曾登記利用銀行轉帳方式收取由財政局發放的給付金，其援助款項將採用銀行轉帳方式，在6月16日存入其已登記的個人帳戶。

至於沒有登記以銀行轉帳方式收取援助款項的受益人，以及有聘用僱員的自由職業者及所有商號經營者，其援助款項將按其在身份證明局或財政局申報的通訊地址，以郵寄劃線支票的方式發放。有關支票會在6月18日起分批寄送，預計約2星期完成。由於行政法規的效力至本年底終止，因此支票須於今年12月31日或以前兌現，逾期作廢。

計劃下，合資格的僱員以及無聘用僱員的自由職業者及商號經營者，可獲發放1.5萬澳門元；特定行業的自由職業者，可獲發放1萬澳門元；有聘用僱員的自由職業者及商號經營者，可獲發放5萬至20萬澳門元。