港版國安法：美或取消港美引渡　法律界質疑助黎智英等漢奸潛逃

「港版國安法」惹起國際關注，美國總統特朗普提出多項針對香港的制裁措施，當中更提到引渡條例。有法律界人士批評特朗普在引渡條例下手，猶如用法治作要挾，不惜令美國成為「逃犯天堂」亦要換取競逐連任的籌碼，又認為其中一個動機是幫助壹傳媒黎智英等反中亂港之徒鋪路逃往美國，令他未能依法引渡回港伏法。

執業大律師龔靜儀表示，引渡條例是雙方面簽定，以確保雙方若有罪犯潛逃到對方地域，亦可依法引渡受審。她指美國廢除對港的引渡條例，是為政治犧牲美國法治的表現，而自己亦要付出代價，「美國會成為『逃犯天堂』」，更形容做法猶如「七傷拳」，各方都會受傷。她更質疑特朗普擬取消港美引渡安排其中一個動機，是想讓替美國反中亂港的一班漢奸安心，如黎智英等，令他們未來就算觸犯「港版國安法」，逃往美國後，港府亦無可奈何。

本身是大律師的立法會保安事務委員會副主席容海恩則批評，特朗普此舉是不尊重法治的表現，她指逃犯必然要得到制裁，惟美國竟在引渡條例下手腳，放任罪犯逃之夭夭，儼如「自己打垮自己嘅法治精神」。她狠轟美國口說尊重自由、法治精神，卻「講一套做一套」，因一時之氣而「為做而做」，無法體現法治。