團體推水渠維修服務助基層　惠135劏房戶

新冠肺炎疫情在全球肆虐，本港曾出現疑似喉管播毒事件，有團體於上月推行「安住計劃：劏房保渠抗疫行動」，為劏房戶免費提供自助保渠福袋及去水渠維修服務，至今受惠家庭達135戶，當中80%為家有兒童、長期病患及長者戶。

明愛青少年及社區服務由上月開展計劃，為劏房戶安排水喉師傅上門急救維修水渠服務，修補劏房中有問題的渠管及渠口，並向住戶派發「自助保渠福袋」，派發外置隔氣裝置，減低住戶受感染風險。截至現時，登記受惠劏房家庭已達135戶。

明愛發言人胡曉婷指，參與計劃的劏房戶有65%有兩個或以上渠管渠口問題，最多出現7處問題，包括沒廁所板蓋、隔氣裝置漏水及沒有安裝隔氣裝置等。

團體指安排的維修服務只能解燃眉之急，促請業主多關注渠管問題，並建議「劏房租務管制工作小組」將劏房渠道衞生及合理通風設備等納入受租務管制條件。

劏房住戶小琴分享自己住在板間房，整個單位合共有7戶，共10人居住。她指單位廚廁共用，洗手間沒廁所板，更傳出異味，在家時惟有關上房門及開窗。