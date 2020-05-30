港版國安法：鄉議局撐立法　劉業強：美國制裁是機遇

全國人大會議周四(28日)拍板通過制訂「港版國安法」提案，法律將交付全國人大常委會制訂條文內容，新界鄉議局暨27鄉鄉事委員會今日(30日)表示，堅決支持全國人大訂立有關法律，以保本港繁榮穩定和一國兩制行穩致遠。他又指美方取消香港的獨立關稅區地位會令人才及資金回流，對本港作為國際金融中心反而是機遇。

身兼經民聯議員的鄉議局主席劉業強表示，本港社會過去近一年受反修例示威嚴重衝擊，令經濟民生和社會秩序失衡，劉相信這次立法可回應本港社會各界，對於回復繁榮穩定及和諧社會的訴求，亦能為香港法例在維護國家安全方面「補白」。至於鄉議局和27鄉亦會向鄉民收集支持立法的聯署，及推展法律的解說工作，以釋除疑慮。

被問到會否擔心美方指將取消香港的獨立關稅區地位，及制裁推動立法的相關香港官員時，劉表示不擔心有關做法會影響本港經濟，相反有可能加快國際以人民幣結算的進程，並呼籲美方不要再干預中國內政。

至於會否擔心此時立港版國安法會令暴力示威死灰復燃，劉認為立法後類似的情況反而會大減，甚至降至零。他又認為，美方指將推展制裁香港的工作，反而會令外國上市的香港或內地公司回流本港，而留學生亦會回來，對本港作為國際金融中心反而是機遇。

劉呼籲美方不要再干預中國的對港內政，又指他們的制裁不會得逞。他舉例指，澳門早已就維護國家安全訂立法例，惟旅客仍常去澳門，而當地經濟亦沒有受到影響，重申立法只為助一國兩制更加行穩致遠。