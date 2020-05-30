港人自救！美容院老闆轉型　「車上美睫」月賺幾多？

美容院停業期間，美容院老闆何采寧Coco「轉型」做車上美睫師自救，揚言「你唔幫自己無人幫到你」。（黃劍能攝）

疫情之下，美容院被迫停業28日，令經營美容院6年的何采寧Coco非常頭痛。有人怨聲載道，亦有人「疫境」自強，Coco就屬後者。

雖然業主承諾免租，但作為老闆，最怕就是對未來失去掌控權。「生意係自己嘅，唔好等人幫你」，她急中生智，以私家車充當流動美容院，在車廂內為客人電眼睫毛，於疫市中殺出一條新血路。

Coco稱美容院停業初期，她先是駕車上門為客人美睫的。不過，一次小插曲就無心插柳柳成蔭。她憶述有次到達客人住所，見她有個兩歲大的女兒，心想「屋企有BB好大風險，如果佢中咗招都唔識出聲」。為安全起見，她提議轉移陣地，到自己的車上美睫，豈料客人萬分支持。「前坐位放落嚟加埋後座就做到」，流動美容車就正式開張。

美睫所需的材料對溫度十分敏感，需長期存放在美容院保溫。Coco每天先返回美容院準備材料及工具，然後按客人住所遠近編排路線，到達後找一個安靜的位置泊車，再通知客人上車。她指自己一日最多做過5單生意，在港九新界來回穿梭，實在有苦自己知。

雖然舟車勞頓，但卻有意外收穫。Coco讚嘆車廂內能充分利用日光，處理睫毛時能更清楚更細緻，效果甚至比店內更好。客人都嘖嘖稱奇，「佢哋仲興奮過我，本來可以去佢哋屋企整，都唔肯，要喺車整」。

改變帶來轉機，Coco笑言日日「Book爆」，短短一個月為她帶來數萬元生意額︰「其實只要自己肯諗辦法，就一定有出路」。

隨着停業令取消，流動美容車可能因此風光引退，不過Coco希望終有一日能以新方式延續。「如果有日流動美容院成真，我希望我架車有齊所有裝備，車上貼可愛貼紙，好似雪糕車咁，只要人哋聽到音樂就可以嚟搵你」。