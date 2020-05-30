西九文化區設施將啟用　料未來3年赤字達39億元

立法會下周一(6月1日)召開監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會會議，根據西九文化區管理局昨(29日)向立法會提交的財務狀況文件披露，隨着M+和故宮文化博物館分別籌備於明年中和2022年中開幕，以及西九有更多文化藝術設施啟用，西九管理局預計營運費用會較高，預測未來3年的折舊前營運赤字合共達39億港元。

根據文件披露，西九文化區本年度的折舊前營運赤字為2.99億港元，稱較原先預計的8.23億港元赤字為低，實際赤字控制及減少到只佔預算的36%。管理局稱主要來自投資收入及嚴格控制成本所致

不過，管理局指隨着M+和故宮文化博物館分別籌備於明年中和2022年中開幕，以及西九有更多文化藝術設施啟用，預計在2020/21、2021/22及2022/23年度分別會錄得9.87億、13.7億及15.51億港元的折舊前營運赤字，即未來3年度料蝕42億港元。管理局指，會與政府進一步商討如何推展餘下第三批設施，包括音樂中心、大劇院和音樂劇院。

然而，西九財務狀況持續面對挑戰，其中新落成的文化藝術設施投入營運，需要的營運及資本開支相應增加；而高鐵香港段的建築工地及施工範圍的用地延遲移交，令西九發展時間延長，大部分提供收入的設施有待落成。

去年反修例事件及今年新冠肺炎疫情爆發，截至今年4月，戲曲中心及自由空間最少有250場節目表演，以及超過200場常規活動要被迫延期或取消。管理局亦延長了零售、餐飲及消閒租戶的租金寬減至今年6月，收入進一步下降。管理局成立了特別工作小組審核營運開支，並採取嚴格措施以控制未來幾年營運赤字的增加。

另外，有報道指，西九管理局正研究向政府申請數以十億港元撥款，以完成西九文化區綜合地庫的工程開支，東網正向管理局查詢詳情。