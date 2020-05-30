港版國安法：團體先後到美領館抗議　斥美無理干涉中港事務

「港版國安法」如箭在弦，但引起美國的強烈反彈，美國總統特朗普揚言會對中港實施制裁。多個團體今(30日)組織示威活動，到美國領事館抗議美國干預中國內政、並支持港版國安法立法，又指即使美國取消對港的特殊待遇，相信對港經濟的影響亦不大。

團體「同心護港」一行8人，於下午約2時到美國領事館抗議。他們手持五星旗及區旗，又舉起「同心護港，抗議美國干預中國內政，支持港版國安法立法」的橫額，以及影射特朗普的玩偶，高呼「香港暴徒、美國製造」、「打倒美國霸權」等口號。

召集人曹達明指，香港是中國一部分，不容外國「說三道四」，但美方多次無理干涉別國內政，更聲稱會制裁削弱香港自治的相關中港官員，實屬無理。他指即使美國取消對香港的特殊待遇，相信對港經濟影響亦不大。曹又稱美國在疫情上控制不力，籲美國「管好自己嘅事先」。因美國領事館未有安排接請願信，曹遂決定一邊高呼「打倒特朗普」，一邊撕毀請願信。

「同心護港」發言人張凱誼指出，香港社會在「黑暴」的衝擊下受到前所未有的威脅，對全國人大就國安法立法表示支持，認為訂立國安法後可有效阻止本港的個人或團體再勾結外國勢力、或進行顛覆國家政權的活動。她又指中國為香港訂立國安法「係正常到不得了」，國際上多國亦有訂立國安法，又指香港的法律「唔到美國指手畫腳」。

另一批市民則於下午約2時半到場示威，一行3人持「強烈抗議美國粗暴干涉中國內政」的橫額，又高呼「不要干預中國內政」、「leave us alone(別管我們)」等口號，強烈反對美國干預香港事務。附近有警員在場戒備。

有份抗議的元朗青年聯會的成員梁業鵬指出，作為中國香港的市民，有關國安法立法全屬中國內政及國家安全的範疇，外國政府無權干預。加上全國人大從國家層面建立健全香港維護國安的法律制度、和執行機制，是切實履行基本法內中央的權力和責任，認為香港仍享有「一國兩制」框架下的高度自治。他嚴正抗議美國粗暴干涉中國內政，又指美國政府試圖以取消所謂「特殊待遇」來恐嚇香港市民，抗議是要告訴美國政府他們不會屈服，美方的陰謀詭計亦不會得逞。