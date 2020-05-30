港版國安法：市民憂慮未來　紛為BNO續期「買保險」

全國人大決定授權制訂「港版國安法」引起西方不滿，英國外相藍韜文日前表示，考慮延長持英國國民(海外)護照(BNO)的香港人在英國的居留期限，令申請為BNO續期的人士大增。但由於疫情令郵政海外送件服務受阻，不少人只能經速遞公司寄送文件到英國辦理續期，有市民到達速遞中心才發現已派完籌號，職員亦指近日客人以寄BNO文件為主。

在金鐘海富中心的DHL速遞中心，下午1時20分已派完今日服務籌號。陳女士早上曾到灣仔郵局，但郵局指現時沒有飛機送件到外地，着她找速遞公司，她早上11時已來到海富中心領籌，但因為錯過籌號，至下午1時仍在等候速遞她和丈夫申請BNO的文件。她表示，自己已退休，希望繼續在香港生活，又認為BNO申請手續很繁瑣，但最近港版國安法的討論令丈夫對未來有憂慮，或考慮移民，遂決定先申請BNO續期，「當買個保險，再作打算。」

在中環站DHL僅有數人排隊等候送件，但今日的服務籌號亦已全數派出，有十數位市民到達後才發現已派完籌號，無法即場速遞文件。上環DHL同樣派完籌號，但輪候隊伍屬3間分店中最長，下午近3時仍有約十人排隊等候寄件。有男子帶同年幼子女到上環欲寄BNO文件，問可否領取星期一籌號，職員只回覆籌號必須即日領取。

馬女士從西營盤到上環寄BNO文件，下午2時許仍拿到籌號，排隊與完成寄件大約用了半小時。她指，家人對香港未來不樂觀，各自申請BNO續期，形容是為了「找個逃生門」。

DHL職員表示自疫情以來，公司已開始派籌政策，星期一至五每日分別在早上10時和下午3時派籌，合計80至110個，星期六只會在早上10時派發50個籌，而每個籌號只能處理一份文件。職員又指，疫情期間客人主要來寄口罩，近日則多數來寄BNO文件。