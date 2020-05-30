17萬單身居屋申請者　下周三起爭約500個單位

馬鞍山錦暉苑仍有單位擁有開揚景觀。

居屋2019於去年12月9日起開始揀樓，截至昨日（29日）已售出9成單位。白表及綠表家庭配額分別於上周及周五用盡，房委會將於下周三（6月3日）邀請單身申請者開始挑選樓宇。

居屋2019共接獲30.9萬申請，包括26.2萬白表及4.7萬份綠表。當中單人申請佔17.3萬份，一般家庭申請逾10萬份，其餘是3萬份為家有長者優先選樓計劃申請。計劃推售6個屋苑，包括何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥街西凱德苑、荃灣德士古道尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，合共4871個單位。

其中何文田冠德苑及長沙灣凱德苑均已售罄，只剩下約500伙較細面積的單位，最大的單位只有約321平方呎。

房委會將於下周三邀請30名單身申請者揀樓，餘下的約500伙單位多來自火炭旭禾苑，涉及超過200伙，餘下單位面積較細，介乎約293至302平方呎，部分單位面向火炭路，相信會較嘈吵，亦有單位正在樓層的垃圾房旁邊。

其次較多單位提供的為荃灣尚文苑，涉及超過170伙。但餘下的單位均為細單位，面積286至321平方呎，部分面向德士古道及停車場，低層住戶有機會受噪音影響，而02室則位於樓層垃圾房旁及面向斜坡。

至於將軍澳雍明苑及馬鞍山錦暉苑分別剩餘不足100伙，大部分為低層單位及面積較小，面積介乎275至293平方呎。其中錦暉苑高層單位只剩下03和04單位，兩者均向內街，而中低層的單位仍有07及08單位，相信景觀不俗，單位有機會斜向海景，而後方則享山景，背山面海。