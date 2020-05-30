外賣員不滿改薪制　戶戶送答允設額外獎金

外賣服務平台「戶戶送」(Deliveroo)今日（30日）更改旗下外賣員的計薪方式，引起大批外賣員不滿，日前一度到戶戶送中環總部抗議要求收回決定。雙方近日進行多次會面，今日（30日）終傳來進展，戶戶送決定在特定繁忙時段，為外賣員派發額外獎金，另設多項改善措施。一眾外賣員理解公司新政策推出時間短，未有足夠資料分析利弊，決定在下星期回復正常工作，但仍有部分外賣員感到不滿，將維持按章工作。

新計薪方式今實施，戶戶送規定外賣員每星期接受超過80%獲派訂單，他們該星期內所接受的訂單才會獲取30%額外服務費。戶戶送昨日（29日）就此邀請外賣員代表到中環辦事處交代詳情。

戶戶送回應東網查詢時表示，在過去1星期收集到逾千名外賣員的意見後，與英國總部商討後，認為有需要在新的系統更新下，為外賣員提供更多支持，包括在特定繁忙時段派發額外獎金，同時保障外賣員在餐廳延遲出餐的情況下，維持他們的接單紀錄，避免收入受影響。

該公司承認，推行是次更新過程中，與外賣員的交流未如理想，為此將改善與送餐專員溝通的渠道，確保未來能充分聆聽核心合作夥伴的意見。