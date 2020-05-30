港版國安法：議員籲珍惜自行立法機會　盡快落實23條

全國人大早前表決通過「港版國安法」，引起部分港人憂慮言論自由或會受限制。身兼基本法委員會委員的議員梁美芬指出，香港正經歷史無前例的內憂外患，不但無法制止反對派勢力擴張，更有議員到外國「唱衰香港」並促請當地政府制裁香港，中央必須堵塞本地國安漏洞，相信港版國安法不會牴觸或衝擊《基本法》。她認為，港府應珍惜自行立法機會，盡早落實《基本法》第23條，以免社會持續動盪，令港版國安法「變得更辣」。

梁美芬指出，港版國安法的地位凌駕地區性法律，審訊過程倘出現爭議，法庭或須向內地刑法專家求助，認為港府應盡快完成自行立法第23條的憲制責任，以修補港版國安法的模糊地帶，成為執法及司法機關的依據。對於有聲音建議中央可加入日落條款，訂明第23條成功立法後，將自《基本法》附件三移除港版國安法，梁稱不排除屆時可展開有關討論。

不過，梁承認根據香港目前情況，或難以於短時間內落實第23條，擔心社會動盪不止，港版國安法將「變得更辣」。對於坊間擔憂港版國安法將限制港人自由，梁重申人大會顧及法律相稱性，港版國安法不會牴觸或衝擊《基本法》，港人所享有的各項權利均能依法獲得保障，呼籲港人冷靜。