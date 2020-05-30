遇劫身亡女廚師人緣佳　被搶金鏈為生日禮物

遇劫身亡女死者練麗芬(55歲)，與家人居於深水埗區，生前在荔枝角深盛路9號宇晴匯2樓大快活工作。該店姓譚女經理指，「芬姐」2015年已在該店任職「二廚」，該店的開門時間為早上7時至晚上8時30分，「芬姐」的上班時間為上午11時，直至店舖打烊才收工。她工作勤奮，做事有交帶，返工永遠「有早冇遲」，每晚她亦負責煮晚飯給同事吃，大家對其工作態度讚不絕口，其人緣亦極佳。

譚經理續稱，「芬姐」喜愛金飾，購買了多條頸鏈，不時戴在身上給同事看，並經常更換項上飾物。最喜歡的是被匪徒劫走的金鏈，因是「芬姐」去年生日時，家人送給她的生日禮物，價值約2萬元。

譚經理又謂，當日案發後，「芬姐」沒有流血而無報警，她返回店舖後，只向1名同事透露過被搶劫失金鏈的事，並表示感到頭痛兼頭暈，說話迷迷糊糊，叫同事替她請假，然後獨自回家休息。詎料，回家後，家人發現她不省人事急送醫院。昨日她已知「芬姐」死訊，今早亦知道警察拉人的消息，各同事都對「芬姐」的離世心感沉重同悲傷，大家特意做帛金給其家人以盡綿力，有熟客得知事件後，即付1,000港元帛金代為慰問其家人。