政Whats噏：人力委員會主席重選　建制封殺朱凱廸

政府今日(30日)公布委任工聯會勞工界議員何啟明出任勞工及福利局副局長，佢即日辭去議員一職，副局職位將會喺6月1日履新，但佢原本身兼人力事務委員會主席，佢一走，變相委員會即刻冇咗個主席，要點開會呢？加上委員會副主席係民主派議員朱凱廸，相信都會用盡方法阻礙會議。同屬工聯會議員、又係委員會委員嘅黃國健(KK)就話點都會重選主席，但就唔會係朱凱廸做主席喎。睇嚟建制派係要封殺朱凱廸嘞！

何啟明加入政府消息一出，朱凱廸就喺Facebook發文話，自己係咪直升人力事務委員會主席？都唔知佢係明知故問抑或講反呢？其實睇番會議議程，人力事務委員會只剩下1次會議，即係6月16日，當日議程係討論舊年香港職業安全狀況，同埋檢討加強保障政府服務承辦商非技術僱員措施。

問返KK依家個會冇咗主席點處理？佢就話就算得返1次會，都必定會重選主席，因為仲有唔少勞工事務要跟進。至於主席人選會係邊個？佢話真係要開會傾過先決定到，但就唔會係朱凱廸囉！但KK都話會按照《議事規則》，由副主席朱凱廸主持會議。

民主派嘅議員喺主持選舉內務委員會主席不斷拉布，搞到內會停擺逾半年，直至本月中開第18次會先選到主席出嚟。依家人力事務委員會選主席，唔怕朱凱廸又千方百計阻撓選舉？KK就覺得唔出奇，之前內會都搞咁耐啦，但佢哋要咁都冇辦法，點都要跟規矩，要畀返副主席主持咁話。另外，佢話今屆會期都就嚟完，最多畀佢玩到7月尾，加上比較受關注嘅延長產假草案都已審議完成，影響不大。但建制派真係由得佢拖，唔會有乜嘢計劃阻止？KK就笑話暫時真係冇計劃喎。

其實泛民成日拉布，唔單止內會，近日有關研究幼稚園、中小學教材編製小組委員會開咗2次會都選唔到主席，負責主持選舉嘅民主派議員梁耀忠亦被建制派狠批拉布阻撓，呢啲選主席嘅簡單工作都不停拖，早就令建制派睇唔過眼，不滿浪費議會時間。事實上，建制派對成日喺議事廳玩嘢嘅朱凱廸都好不滿，覺得佢成日搞搞震、無所不用其極，又點會畀佢做人力事務委員會主席吖！