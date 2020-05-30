政Whats噏：海洋公園獲撥款救亡　陳智遠轟政府旅遊政策舊思維

立法會財務委員會日前通過向海洋公園撥款54億元救亡，食物及衞生局前政治助理陳智遠(Paul)就睇唔過眼，鬧爆政府旅遊政策不思進取、嚴重落後，每當爛攤子出現，就當庫房係提款機，管理層懶懶閒，又無創新主題吸納生意，面臨執笠係必然會出現嘅局面。

Paul尋日喺社交平台發文，話自從公園董事局前主席離任後，管理層懶於推陳出新，無諗辦法推出創新主題取勝，認為今時今日嘅失敗係必經階段。咁公園其實依家嘅角色係咩呢？Paul就覺得佢作為主題樂園嘅任務似乎已經完結，就算捱過咗目前財政難關，都要諗吓未來公園定位同發展路向，再唔能夠只係由一班政務官、領導層同以天價聘請嘅顧問話事就算數喎。

其實海洋公園財困都唔係今日嘅事，幾年前已經出現，但商經局、旅遊事務專員一直都放任唔理，今次仲幫手向庫房拎錢，當庫房係提款機。

育有3個仔仔嘅Paul，全家有4張公園年票，公園一旦執笠，佢就係「潛在苦主」咁話，仲話如果唔係要「放仔」，自己足足有20年無踏足過公園。Paul深信仔仔長大後，應該會擁抱各種虛擬遊戲、虛擬樂園，而唔係實體樂園，所以對新一代嚟講，選擇實在太多，唔需要工業時代遺留落嚟嘅娛樂喎！