建制派少一票　不影響國歌法等重要議案通過

工聯會議員何啟明轉任勞工及福利局副局長，直接令現時立法會版圖出現變化，建制派由原本的41席減少為40席，儘管建制派少1票，但與泛民主派議席之間仍有一定差距，故相信不會影響包括國歌法等重要議案通過。

立法會議席分布方面，不計主席梁君彥，建制派共有41個議席。但參加九龍西立法會補選遭選舉主任裁定提名無效的劉小麗，早前提出選舉呈請，高等法院裁定勝訴，指陳凱欣非妥為當選，故其議員資格或受影響，加上現時何啟明轉任副局長，建制派「副班長」陳克勤指票數確實減少，但相信影響不大。

陳克勤指《國歌條例草案》將會於下周四在立法會三讀表決，估計泛民主派議員不敢反對該條草案，預計只會離席抗議及不進行投票，即使反對，相信建制派亦有足夠票數通過草案。

至於將來審議涉及增加法定產假至14周的《2019年年僱傭(修訂)條例草案》，陳同樣不擔心。他解釋，這些涉及民生福利的草案，相信泛民同樣不敢反對，至於商界就更不擔心，因政府會以報銷形式承擔額外產假薪酬，他們沒理由反對，故少1票不影響重要議案通過。另外，身兼行政會議成員的議員黃國健同樣認為影響不大，無論如何建制派仍然夠票。