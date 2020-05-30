港版國安法：港府反駁特朗普一國一制論錯誤　制裁不合理

全國人大授權訂立「港版國安法」令中美關係進一步惡化，美國總統特朗普表明會制裁參與削弱香港自治的相關中國及香港官員。港府今晚(30日)發稿回應，對特朗普及其政府持續污名化和妖魔化中國正當行使權利和義務，表示深切遺憾。港府又稱，特朗普指稱香港現時是「一國一制」是完全錯誤，亦無視事實。

港府認為，對香港實施制裁或貿易限制並不合理，只會令建立多年、互惠互利的港美關係崩壞，和傷害在香港的本地和美國企業以及其僱員。

港府重申，香港是中國不可分離的部分，中國有正當權利和義務在香港內維護國家安全，讓香港社會從自去年開始不斷升級的暴力和恐怖主義威脅中回復安定，強調任何人指中國沒有權利保護自己國家免於分裂、受恐怖主義威脅及陷入混亂狀態都是站不住腳，亦顯然是持雙重標準和偽善的表現，任何聲稱該法律會損害港人的自由均屬無中生有。

港府又指，政府堅決遵守其國際責任和履行與美國及所有國家在不同範疇簽訂的協議，但指這些雙邊合作很多都是建基於多國組織，或是磋商多年的雙邊協定，如稅務資料交換協定和民航運輸協定，它們不是其他司法管轄區給予香港的「禮物」。

港府不會對那些威脅感到過分憂慮，因為香港仍可依靠其基本優勢，近年亦加大力度開拓更多市場，包括東盟經濟體。在港美雙邊貿易方面，美國從香港長年賺取貿易順差，對香港的順差是其全球貿易夥伴中最高。根據美方數字，美國從香港賺取的貿易順差在去年超過2000億港元。