全球新冠肺炎確診破600萬　比利時王子中招

根據美國約翰霍普金斯大學的統計，截至香港時間周日（31日）凌晨，全球新冠肺炎確診人數突破600萬大關，死亡人數超過36萬人。疫情最嚴重的美國確診個案逾175萬宗，死亡人數逾10萬。另外，比利時國王菲利普的外甥祖謙王子（Prince Joachim），早前在西班牙參加一個派對後確診。

比利時王室確認，第9順位繼承人、28歲的祖謙上周日（24日）因工作相關理由前往西班牙，但沒有確認他是在比利時還是西班牙確診。有指祖謙上周二（26日）在西班牙南部哥多華（Cordoba）參加派對後出現病徵，現時仍在當地。

西班牙傳媒報道，祖謙的女友正是來自哥多華，派對有27人參加，超過當地禁聚令15人上限，警方已展開調查，全部27人正接受隔離。西班牙政府駐哥多華省代表巴倫蘇埃拉（Rafaela Valenzuela）上周六（30日）表示，對事件感震驚和憤怒。違反當地禁聚令面臨600至1萬歐元（5千至8.6萬港元）罰款。

●全球新冠肺炎確診數增長時序

1月19日：100宗

1月24日：1000宗

2月12日：5萬宗

3月6日：10萬宗

3月18日：20萬宗

3月26日：50萬宗

3月30日：75萬宗

4月3日：100萬宗

4月15日：200萬宗

4月28日：300萬宗

5月9日：400萬宗

5月21日：500萬宗

5月31日：600萬宗