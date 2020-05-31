東方日報A1：撤港特殊待遇　特朗普口硬手軟

美國總統特朗普批評中國推「港版國安法」，違背《基本法》及中英聯合聲明對香港的自治承諾，指摘中國將「一國兩制」變成「一國一制」，故宣布展開取消香港特殊地位程序，並會採取措施制裁削弱香港自治的官員。本港學者指特朗普「指示官員展開程序」，但該程序可以無止境進行，加上無提及制裁措施細節及時間表，顯示美方對廢除香港特別關稅區地位及限制出入口，仍然留有餘地。英國媒體引述消息指該項展開程序期會是一年，讓中方讓步，亦能避免在十一月三日的美國大選前有「重大決裂」，屆時可能已經不是特朗普掌權作最後決定。特區政府昨晚發表聲明，對特朗普持續污名化及妖魔化國家正當行使權利和義務表示深切遺憾，美方與其他外國政府的反應是完全錯誤。

特朗普在當地時間周五（29日）下午（香港時間周六凌晨）記者會表示，中國本周單方面為香港國安立法，是違反中國在中英聯合聲明的責任及香港《基本法》規定，批評「港版國安法」是中方削弱香港地位的最新行動之一。他說，中國聲稱保護國家安全，事實香港作為自由城市是安全及繁榮，北京的行動是顛覆所有，把中國的入侵式國家安全制度延伸至香港，連同其他近期貶低香港自由的發展，明顯地香港不再有足夠自治，讓美方賦予特殊待遇。

特朗普續指，美方會採取行動撤銷香港獨立於中國其他地區的關稅及旅遊地區特別待遇，並會制裁某些直接或間接侵蝕香港自治，以及扼殺香港自由的中方及香港特區官員，該等行動將是強力且有意義。

國際關係學者認為，如果將來要制裁，真正負責令香港失去自治自由，會是港府官員、港澳辦及中聯辦等，若連反修例風波也計算，則特區官員、行會成員、警務處處長都會遭制裁，輕則不准入境、開銀行戶口，重則牽涉在美資產凍結。

不過，美國學者認為，特朗普宣布的措施並沒有那麼重大，主要還必須考慮到對在香港設有辦事處的一千三百多家美國公司的影響。

香港美國商會會長早泰娜發聲明形容對作為全球金融中心的香港，這是令人傷心的一天，對在港美國人來說是一個激動時刻，料公司和家庭需一段時間來消化影響，很多美國人與香港這個城市有着深厚聯繫，並愛香港，商會將繼續與會員合作，保持香港作為重要商業中心地位。

另外，香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析指，特朗普的說法是「指示官員展開程序」，惟程序可以無止境進行，現在不提制裁細節及時間表，證明美方對廢除香港特別關稅區地位等仍留有餘地，亦與特朗普選舉工程有關，倘他落敗就連有關程序也會消失。港美貿易中，美國是較賺錢一方，廢除有關待遇，反而會影響一千三百間在港的美資公司，必然是「雙輸」局面，相信特朗普不會太快使用這個「最後的籌碼」。

特區政府昨晚再發聲明，對特朗普總統及其政府持續污名化和妖魔化國家正當行使權利和義務表示深切遺憾。國家有正當權利和義務在香港特別行政區內維護國家安全，讓香港社會回復安定。香港是中國不可分離的部分，任何人指中國沒有權利保護自己國家免於分裂、受恐怖主義威脅及陷入混亂狀態都是站不住腳的，亦顯然是持雙重標準和偽善的表現。將制訂的國家安全法律將可改善法律制度和執行機制，並只針對極少數的違法分子，任何聲稱該法律會損害港人的自由均屬無中生有。

《公民權利和政治權利國際公約》明確規定，個人權利是受到有關國家安全方面的法律限制。若接受就國家安全立法是一項國際公認主權國應盡的義務，並且不與個人自由和法治相牴觸，那麼自全國人大通過有關《決定》，讓法律適用於香港以來，美國和其他外國政府的反應是完全錯誤的。

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