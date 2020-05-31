我有正能量：拒絕性暴力枷鎖　機構助少女探索自我價值

南韓「N號房」性虐影片群組事件轟動亞洲，引發社會討論性暴力及性侵問題。各界直斥幕後黑手變態，但漣漪翻起過後，社會又有沒有改變呢？本港網絡紅人近日分享遭跟蹤騷擾的經歷，卻求助無門。社會支援不足，令女士面對性侵犯選擇啞忍，有機構走入社區，一方面協助邊緣女性離開性暴力的枷鎖，另一方面在網上向年輕人灌輸正確性知識，希望改善社會現況。

女性遭受性暴力的個案每日都在上演。一名11歲的少女，因家中「土地問題」，被迫每晚拿着50港元流連網吧。場所龍蛇混雜，年老的男人遇上少女，會「塞錢」叫她到自己家過夜。少女認為比枕在鍵盤睡覺好，如是者每晚在不同男人家中度過。久而久之，少女輟學，走向邊緣。及後機構介入，少女入住寄宿學校，才結束流離浪蕩的生活。

協助少女的林寶儀（Bowie）是「青躍」的創辦人兼總幹事，關注年輕女生權益與發展。她指，幸好機構發現個案，「（少女）心理同生理都已經處理咗。」她接觸的個案中，還有少女因為拒絕情人復合要求，被公開親密的性愛片段；亦有少女在網上交友，愛得深卻被視為洩慾工具等。關係中受到的「暴力」，在旁人眼中看來微不足道，對當時人而言卻是劃下一道傷痕。

「N號房事件好嚴重，但香港係咪冇呢？其實唔係，都有好類似嘅事發生。」組織成立9年，Bowie見證網絡發展如何影響社會。過去，香港曾有一個萬人社交媒體群組，分享偷拍女性照片，亦有人把援交女、網紅等性感照，連同個人資料上載到討論區，有受害人因而自殘。Bowie指以往勒索個案，受害人有時間作出反應，「依家你答遲佢一秒，都已經放咗上網。」

網上性健康平台「糖不甩」總監蔡薳縈（Kitty）亦指，除了性暴力，社會亦出現不同類型的情感勒索，如未有共識的性行為，「正正因為我哋有關係，好難去開口拒絕你要求，因為我提出咗，我同你之間關係就有破裂。不論男女，佢哋都好唔想拒絕對方。」

註冊慈善機構青躍致力改善香港邊緣年輕女性及青少女處境，協助她們探索自我價值。糖不甩則在網上為年輕人解答性疑難，並走入校園進行性教育，「社會仲係覺得呢啲係禁忌，唔應該攞出嚟講。」Kitty展示不少網上的提問，例如「可樂清洗陰道是否能有效殺精？」聽起來荒誕，但實是反映大眾性知識不足的唏噓，導致出現不少悲劇，如非法墮胎、學童未婚懷孕等。Kitty希望大眾開放討論性議題，在社會建立「性友善」的環境。

任何人在行為、言語和態度上對別人的身體作出有性意味的冒犯，令對方產生恐懼、受威脅或者羞辱的感覺，都是性暴力的行為。根據平機會婦女聯席在2013年的調查報告，每7名女性就有1名曾經歷性暴力的傷害。

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